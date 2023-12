iPad: Neue Varianten von Pro und Air sollen für klares Lineup sorgen

Wenn wir dem bei Apple-Themen gewöhnlich gut informierten Bloomberg-Autor Mark Gurman glauben, wird sich Apples iPad-Programm im kommenden Jahr nachvollziehbarer präsentieren. Insbesondere die Position des iPad Air soll sich deutlicher von dem einfacheren Basismodell und den teuren Pro-Geräten abgrenzen.

Das iPad Pro wird sich demzufolge mithilfe der im kommenden Jahr anstehenden Updates deutlich nach oben hin vom iPad Air entfernen. Gurman prognostiziert ein überarbeitetes Gerätedesign und massive technische Verbesserungen. Apples teuerstes und leistungsfähigstes Tablet soll künftig mit 11 Zoll und 13 Zoll großen OLED-Bildschirmen und M3-Prozessoren ausgestattet verfügbar sein – ergänzt von einem überarbeiteten Magic Keyboard als optionales Zubehör.

Apples iPad-Modelle im Dezember 2023

Das iPad Air wird es Gurman zufolge in Zukunft weiterhin mit 10,9 Zoll Bildschirmgröße, zusätzlich aber in einer Version mit 12,9 Zoll großem Bildschirm geben. Die neuen Bildschirmgrößen waren bereits in der vergangenen Woche Thema, neu sind jedoch die erweiterten Details zur Ausstattung der Geräte. Nicht nur, um das iPad Air vom iPad Pro abzugrenzen, sondern allem voran wohl auch wegen den dadurch möglichen günstigeren Preisen, wird das iPad Air in Zukunft mit einem M2-Prozessor von Apple arbeiten. Das Gerät präsentiert sich damit aber auch deutlich leistungsfähiger als das mit Apples A14-Prozessor ausgestattete iPad der zehnten Generation.

Abschied von der Home-Taste im Herbst 2024?

Die neuen Modelle von iPad Pro und iPad Air sollen im März vorgestellt werden. Spannend wird es dann nochmal später im Jahr, wenn Apple das iPad 11 in den Handel bringt. Dann soll nämlich das jetzt noch erhältliche iPad der neunten Generation und damit zugleich auch das letzte iPad mit der klassischen Home-Taste Geschichte werden. In der Folge könnte Apple dann auch die Konfusion um den Apple Pencil ein Stück weit auflösen und eine neue, mit allen dann aktuellen iPad-Modellen kompatible Version 3 auf den Markt bringen.

Das iPad mini haben wir oben zwar nicht erwähnt, das kleinste Apple-Tablet bleibt Gurman zufolge aber weiterhin im Programm und soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls wieder mit leistungsfähigeren Komponenten aufgewertet werden.