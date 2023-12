waipu.tv kooperiert mit ARD: Neuer „Krimiklassiker-Kanal“

Der Streaming-Anbieter waipu.tv erweitert sein On-Demand-Angebot durch eine neue Kooperation mit der ARD. „Perfect Plus“-Abonnenten des Videodienstes haben jetzt auch Zugriff auf die Inhalte des Kanals „ARD Plus Krimiklassiker“.

„ARD Plus Krimiklassiker“ ist ein Ableger des bei Apple TV+ oder auch Prime Video zum Monatspreis von 4,99 Euro angebotenen Kanals „ARD Plus“. Während mit einem recht umfangreichen Film- und Serienpaket alle Altersgruppen und Genres abdecken will, enthält das für waipu.tv geschnürte Krimipaket ausgewählte Inhalte aus 70 Jahren Fernsehgeschichte. Zum Start finden sich hier Kluftinger-Verfilmungen und weitere Produktionen aus der Reihe „Heimatkrimi“ ebenso wie der Serienklassiker „Der Fahnder“.

Vom Wohlfühl-Krimi bis hin zum fesselnden Thriller: Bei dem neuen ARD Plus Krimiklassiker VoD Channel auf waipu.tv stehen Verbrechen im Vordergrund. Krimiserien wie „Der Fahnder“, „Hafenpolizei“, „Heiter bis tödlich“ oder die Kluftingerkrimis aus der Donnerstagskrimi-Reihe garantieren spannende Momente.

waipu.tv und die ARD haben angekündigt, die über den neuen Kanal verfügbaren Inhalte monatlich zu erweitern.

Live-TV und Mediathek als Abo-Kombi

waipu.tv hat sich als internetbasierte TV-Plattform wohl insbesondere durch seine regelmäßigen Preisreduzierungen eine solide Nutzerbasis geschaffen. Regulär kostet das für den Zugriff auf die Sendermediatheken erforderliche Paket „Perfect Plus“ monatlich 12,99 Euro, wer 3 Euro mehr bezahlt, bekommt auch noch das Netflix Basis-Abo mit Werbung obendrauf.

Als Gegenleistung bietet waipu.tv Perfect Plus die Möglichkeit zum Zugriff auf 263 Live-Sender über das Internet, 248 davon in HD-Qualität sowie eine mittlerweile rund 30.000 Filme und Serienfolgen umfassende Mediathek und verschiedene PayTV-Kanäle. waipu.tv Perfect Plus erlaubt das gleichzeitige Streaming auf bis zu vier Geräten, unterstützt Neustarts und Pause und umfasst einen digitalen Videorekorder mit 100 Stunden Aufnahmezeit.

waipu.tv Perfect Plus zum halben Preis

Aktuell kann man das Jahresabo von waipu.tv übrigens wieder zum halben Preis abschließen. Im Rahmen der Gutschein-Aktionen bei Amazon bekommt man auch Geschenkgutscheine für waipu.tv Perfect Plus um die Hälfte.