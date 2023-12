Amazon-Gutscheine: Auch Apple, waipu.tv, DAZN und Readly mit Rabatt

Heute früh haben wir bereits über die Spotify-Aktion bei Amazon berichtet. Aufmerksame Leser haben im Anschluss darauf hingewiesen, dass es bei Amazon in dieser Woche auch wieder Apple-Guthaben und weitere Geschenkgutscheine zu Sondertarifen gibt. Alle aktuell verfügbaren Angebote im Überblick findet ihr hier gelistet.

Die Apple-Aktion bei Amazon läuft wie üblich so ab, dass man für eine Bestellung von Apple-Guthaben im Wert von 100 Euro mit einer Amazon-Gutschrift über 10 Euro belohnt wird. Amazon zufolge muss man an der Kasse den Code APPLELMD23 eingeben. In der Vergangenheit wurde der Aktionstarif zum Teil aber auch automatisch übernommen. Achtet daher auf die beim Kaufabschluss angezeigten Hinweise.

Die 10 Euro Aktionsguthaben werden anschließend auf das persönliche Amazon-Konto verbucht und können dort bis einschließlich 10. Februar 2024 zum Kauf von Produkten, die von Amazon selbst angeboten und verschickt werden, verwendet werden. Ausgeschlossen sind hier allerdings Retouren-Angebote sowie sämtliche Produkte der Marke Apple.

waipu.tv, Readly, RTL+ und H&M…

Auch die sonstigen Angebote aus der Gutscheinaktion können sich sehen lassen. So bekommt man beispielsweise waipu.tv-Abos für die Hälfte und bei DAZN einen Preisnachlass auf 300 Euro pro Jahr (was immer noch verdammt viel ist…). Beim Kauf von Guthaben für RTL+, Uber bis hin zu H&M kann man immerhin 15 Prozent sparen:

Wie immer ist es wichtig, dass ihr beim Kauf eines der oben genannten Aktionsgutscheinen die Angebotsbedingungen berücksichtigt und vor allem auch beim Kaufabschluss darauf achtet, dass der entsprechende Rabatt oder Bonus hinterlegt ist. Amazon zufolge läuft die Aktion noch die ganze restliche Woche, jedoch nur im Rahmen der jeweiligen Verfügbarkeit. Das hier ebenfalls gelistete Meta-Quest-Angebot beispielsweise lässt sich jetzt schon nicht mehr wahrnehmen.