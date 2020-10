iPad Air 2020: Marktstart mit dem iPhone 12 am Freitag?

Auch exakt einen Monat nach seiner Vorstellung lässt das neue iPad Air der vierten Generation noch immer auf sich warten. Weder lässt sich das neue Modell mit dem Touch ID-Sensor in der Standby-Taste im Apple Store kaufen, noch stehen Vorbestellmöglichkeiten in Apples Online Store zur Verfügung.

Hier zeigt Apple weiterhin die Terminbeschreibung „Ab Oktober erhältlich“ an, die dem Unternehmen noch gute zwei Wochen Spielraum gewährt, um das zu Preisen ab 632,60 Euro erhältliche Tablet am Markt zu platzieren.

Dabei halten sich nun schon länger die Gerüchte, Apple könnte den Verkaufsstart von iPhone 12 und iPhone 12 Pro am 23. Oktober nutzen, um hier auch das iPad Air unter die Leute zu bringen. Eine strategische Entscheidung, die Apple getroffen haben soll, um den neuen A14-Chip, der leicht abgewandelt auch in den diesjährigen iPhone-Modellen verbaut ist, nicht schon mit dem iPad Air in Umlauf zu bringen. Apple wollte so verhindern, dass Detail zum neuen iPhone-Herz bekannt werden, ehe die iPhone-Modelle selbst veröffentlicht wurden.

Vorbestellungen wohl ab morgen

Gerüchte, die nun konkrete Form annehmen. So listen die Warenwirtschaftssysteme erster Elektronik-Händler das neue iPad Air in Kanada mit einer Verfügbarkeit zum 23. Oktober und scheinen die Vermutungen zu bestätigen, dass iPhone 12 und iPad Air gemeinsam in den Handel starten werden.

Apple bietet die vierte Generation des iPad Air in diesem Jahr in den Farbvarianten Space Grau, Silber, Roségold, Grün und Sky Blau zu Preisen zwischen 632 Euro (64GB mit WLAN) und 934 Euro (256GB mit WLAN und LTE) an.

Möglich wäre damit auch, dass Apple bereits ab morgen die ersten Vorbestellungen für das iPad Air entgegennimmt. Diesem liegt übrigens, anders als den iPhone-Modellen, noch ein eigenes 20W USB‑C-Netzteil mit bei.