HomePod-Update wird Dolby-Atmos-Wiedergabe von Apple TV 4K ermöglichen

Vom 6. November an wird sich auch neue HomePod mini bestellen lassen. Der Preis für das Gerät klingt mit 96,50 Euro durchaus attraktiv, allerdings kommt der kleine HomePod auch vom Funktionsumfang eingeschränkt. Wie Apple gegenüber dem US-Magazin The Verge bestätigt hat, ist für Dolby Atmos zwingend die große Version des Apple-Lautsprechers erforderlich.

Apple zufolge soll ein kommendes Software-Update für den HomePod die Wiedergabe von Dolby Atmos sowie 5.1- und 7.1-Audio in Verbindung mit einem Apple TV 4K ermöglichen. Optimal soll das Ganze in Verbindung mit einem Stereoset aus zwei HomePods funktionieren, man könne die Option aber auch mit einem einzelnen HomePod nutzen. Für den günstigeren HomePod mini werden diese Funktionen Apple zufolge allerdings definitiv nicht verfügbar sein.

Das passt dann auch zu weiteren geplanten Funktionserweiterungen in diesem Bereich. Mit dem anstehenden Update auf tvOS 14.2 soll es künftig auch möglich sein, den HomePod dauerhaft als Standard-Lautsprecher für Apple TV festzulegen. Der HomePod lässt sich in den Einstellungen von Apple TV zwar bislang schon für die Audioausgabe auswählen, allerdings verliert die Set-Top-Box diese Vorgabe auch regelmäßig wieder. Künftig soll diese Vorgabe erhalten bleiben.

Apple erwähnt den Unterschied zwischen den Modellen indirekt schon in der Vergleichsansicht der beiden HomePods. Die Funktion „Heimkino mit Apple TV 4K“ steht der Tabelle zufolge nur for den großen HomePod zur Verfügung, gemeint ist hier die oben erwähnte Unterstützung von Dolby Atmos und der Wiedergabe von 5.1- bzw. 7.1-Sound auf Basis in Form von Apples virtuellem Surround-Klang.