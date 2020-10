Nuki: HomeKit-Türschloß fortan günstiger und in Weiß

Das smarte Türschloss Nuki Smart Lock wird ab sofort dauerhaft um 30 Euro im Preis gesenkt und trägt damit nun eine unverbindliche Preisempfehlung von 199 Euro. Außerdem ist die kürzlich angekündigte limitierte White Edition jetzt für Interessenten verfügbar.

Die Pressenkung begründet der Hersteller mit dem klassischen Skaleneffekt: Stand heute hat Nuki über 150.000 Smart Locks in mehr als 100 Ländern verkauft. Durch die stetig wachsenden Abnahmemengen sinken die Produktionskosten. Diesen Vorteil gibt Nuki nun an seine Kunden weiter und reduziert den Preis des Nuki Smart Locks dauerhaft um 30 Euro.

Ab sofort kostet das Nuki Smart Lock 2.0 199 Euro. Zudem wurden auch alle Pakete, in denen ein Nuki Smart Lock 2.0 enthalten ist, um 30 Euro im Preis reduziert.

So kostet die Nuki Combo 2.0 (elektronisches Türschloss und Nuki Bridge für den Fernzugriff und Integrationen in Smart Home Systeme) nur noch 269 Euro.

Ab Montag, den 19.10.2020, wird zudem die White Edition in den Verkauf gehen. Die Nuki White Edition (bestehend aus Nuki Smart Lock, Nuki Bridge und Power Pack) kostet 299 Euro. Außerdem soll das Nuki Power Pack – ifun.de berichtete – in Kürze einzeln als Zubehör erhältlich sein – jedoch nur in Schwarz.

