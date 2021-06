IoT-Untersuchungsbericht der EU: Google, Amazon und Apple zu mächtig

„Wir haben diese Sektoruntersuchung eingeleitet, weil wir vermuteten, dass sich in diesem Bereich Gatekeeper herausbilden könnten, die ihre Macht missbrauchen könnten, um den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen und Verbrauchern zu beeinträchtigen. Aus den ersten heute veröffentlichten Ergebnissen geht hervor, dass viele Wirtschaftsbeteiligte dieser Branche unsere Bedenken teilen. Wenn wir das enorme Potenzial des Internets der Dinge für das tägliche Leben der Verbraucher voll ausschöpfen wollen, brauchen wir aber einen fairen Wettbewerb. Da diese Sektoranalyse in unsere künftigen Durchsetzungs- und Regulierungsmaßnahmen einfließen wird, würden wir uns freuen, in den kommenden Monaten weitere wertvolle Rückmeldungen von den verschiedenen Interessenträgern zu erhalten.“

Die Untersuchung, die vor allem den aktuellen Stand der Wettbewerbslandschaft prüfen, die konkurrierenden Angebote sichten und mögliche Risiken für den Verbraucherschutz ermitteln sollte, unterstreicht in ihrem IoT-Untersuchungsbericht, was auch andere Ausschüsse in Brüssel beschäftigt: Die Marktmacht, die große Player wie Google, Amazon und Apple im IoT-Bereich auf sich vereinen, könnte langfristig zum Nachteil der Verbraucher ausfallen.

