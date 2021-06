Fußball-Europameisterschaft: Alexa erinnert an Länder-Partien

Vom heute an bis 11. Juli 2021 finden Besitzer und Besitzerinnen des Fire TV zudem auch einige Highlights zur Europameisterschaft auf ihren Geräten. Dazu gehören exklusive Berichte und alle Spiele in UHD-Qualität via MagentaTV und die Live-Spiele der EM im Ersten und im ZDF über waipu.tv. Detail-Informationen hat Amazon dazu auf dieser Sonderseite versammelt .

Mit Kommandos wie „ Alexa, erinnere mich an das nächste Deutschlandspiel am 15. Juni um 21 Uhr “ lassen sich auch konkrete Termine setzen.

Mit dem Sprachbefehl „ Alexa, erinnere mich an die Spiele der deutschen Nationalmannschaft “ wird eine Erinnerung für alle Spiele mit deutscher Beteiligung gesetzt. Fünf Minuten vor dem jeweiligen Spielbeginn erinnert Alexa an die Partie dann mit „typischen Fan-Gesängen“.

