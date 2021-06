Auf iCloud.com: Neues E-Mail-Angebot in Vorbereitung

Wann genau Apple den Schalter umlegen wird ist nicht bekannt, mit Blick auf zurückliegende Umstellungen auf iCloud.com ist jedoch davon auszugehen, dass das neue Online-Angebot zusammen mit Ausgabe der neuen Betriebssysteme im Herbst an den Start gehen wird. Dann wir Apple zahlenden iCloud+-Kunden auch zusätzliche E-Mail-Dienste wie die Mail Privacy Protection und den sogenannten „Hide My Email“-Dienst anbieten. Letztgenannter soll die private E-Mail-Adresse hinter zufälligen Weiterleitungen verstecken.

Die Beta ist voll funktional und zeigt den Inhalt eures regulären iCloud-E-Mail-Kontos an, allerdings ist die Oberfläche noch nicht lokalisiert und wird derzeit nur in englischer Sprache angeboten.

Hier bietet Apple dann nicht nur neue Icons und eine aufgehübschte Oberfläche an, die Beta-Version integriert auch den von Mac, iPad und iPhone bekannten Ungelesen-Filter an der richtigen Position und besitzt ein ebenfalls komplett überarbeiteten Bereich zum Setzen der Einstellungen.

Aktuell ist Apple dabei ein neues Design für das Webmail-Angebot vorzubereiten, das sich am Look-and-Feel der auf dem iPad vorinstallierten E-Mail-Applikation orientiert und deutlich moderner als das schon etwas in die Jahre gekommene iOS-7-Design wirkt, mit dem Webmail-Nutzer derzeit konfrontiert werden.

