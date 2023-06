iOS 17 und macOS 14: Apple baut Nacktfoto-Erkennung weiter aus

Unter iOS 17 und macOS 14 Sonoma hat Apple die Nacktfoto-Erkennung gründlich ausgebaut und wird diese nicht nur allen Anwendern zur Nutzung zur Verfügung stellen, sondern auch an mehreren Stellen im System einsetzen. Neben der Nachrichten-App soll die Prüfung auf sensible Inhalte auch bei AirDrop-Übertragungen, bei der neuen FaceTime-Mailbox, bei der Auswahl von Fotos in der Fotos-App und bei den neuen Kontakt-Postern von iOS 17 greifen. Überall gilt: Noch bevor entsprechend Inhalte angezeigt werden, fragt das Betriebssystem, ob ihr diese überhaupt sehen wollt.

Hier kann die Nacktfoto-Erkennung in den Einstellungen der Kommunikationssicherheit aktiviert werden und sorgt anschließend dafür, dass das Betriebssystem Fotos die über die Nachrichten-App transferiert werden, auf sensible Inhalte hin prüft. Apple spricht von einer Sensitive Content Analysis .

