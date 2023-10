IONOS mit neuer Preisstruktur: Diese Produkte sind betroffen

IONOS, der in Montabaur ansässige Internet Service Provider, Hoster und Domain-Händler, ist derzeit damit beschäftigt, an den Preisen zahlreicher Produkte und Serviceangebote zu schrauben und informiert betroffene Kunden sukzessive über die anstehenden Kostenerhöhungen.

Dabei gilt: Von den Preisanpassungen betroffene Kunden haben das Recht, ihre Verträge mit dem Inkrafttreten der neuen Preise zu kündigen.

Diese Produkte sind betroffen

Von der so genannten „Preisanpassung 2023 / 2024“ betroffen sind die Kosten vieler klassischer und moderner Domainendungen wie etwa .com, .info und .mobi, die Gebühren für SSL-Zertifikate und Zubuchoptionen wie Sitelock.

Zudem ändern sich die Kosten für Developer classic Linux, Developer classic Windows, G Suite Basic, HiDrive Business, List Local, Mail Basic, Managed WordPress, MyWebsite 9 Shop, MyWebsite Creator, MyWebsite Now, MyWebsite Now Shop, Office Business und OfficePremium Plus.

Reaktion auf Marktentwicklung

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers würde die Preisanpassung als Reaktion auf die generelle Preisentwicklung sowie die steigenden Kosten für Rechenzentren, Energie und Speichernutzung vorgenommen. Hinzu kämen erhöhte Lohnkosten und deutlich gestiegene Sicherheitsanforderungen. Insbesondere der Schutz der IONOS Produkte vor Internetangriffen habe höchste Priorität, was wiederum zu vermehrten Investitionen in die Wartung der zugrundeliegenden Infrastruktur führen würde, auf der Webseiten und Dienstleistungen betrieben werden.

Grundsätzlich dürfen wir IONOS Kunden daher empfehlen, das eigene E-Mail-Postfach im Blick zu behalten und sich einmal aktiv über das Ausmaß der Kostensteigerung zu informieren. Diese ist stark von den individuell gewählten Tarifen abhängig.

Hintergründe zur Preisanpassung und Empfehlungen, wie sich die Kosten bestehender Tarife reduzieren lassen, hat IONOS in der Übersicht „Informationen zur Preisanpassung 2023 / 2024“ (PDF) des eigenen Hilfe-Centers zusammengefasst