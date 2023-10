Apple-Event nächste Woche: Der Mac steht im Fokus

Relativ kurzfristig hat Apple für die kommende Woche nun doch noch ein weiteres Herbst-Event angekündigt. Dass der Mac bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt steht, ist keine Frage. Wir haben ja bereits darauf hingewiesen, dass neue iPads erst für das kommende Frühjahr erwartet werden – anders lässt sich auch die separate Ankündigung des Apple Pencil USB-C in der vergangenen Woche kaum erklären.

Den deutlichsten Hinweis darauf, dass es sich bei der „Scary fast“ oder hierzulande „Unheimlich schnell“ titulierten Veranstaltung um ein Mac-Event handelt, liefert aber Apple selbst. Auf der von Apple dazu veröffentlichten Webseite verwandelt eine Animation das Apple-Logo in das für den Mac charakteristische „Finder-Gesicht“.

Kommt ein iMac mit M3-Prozessor?

Die Tatsache, dass Apple hier noch ein Event aus dem Hut zaubert, das auch per Livestream übertragen wird, deutet in jedem Fall auf mehr als ein schlichtes Performance-Update hin. Vielmehr scheint unausweichlich, dass wir in der kommenden Woche endlich eine neue Generation des iMac zu sehen bekommen.

Apple hat den iMac zuletzt vor zweieinhalb Jahren als einen der ersten Rechner mit einem hauseigenen M-Prozessor an Bord ausgetauscht. Mit Blick auf das kommende Apple-Event und nicht zuletzt auch dessen Titel spricht nun alles dafür, dass Apple ein neues Modell des All-in-One-Rechners und im gleichen Atemzug wohl auch gleich seine neueste Prozessorgeneration M3 vorstellt.

Spannend bleibt in jedem Fall, ob dann damit verbunden zusätzlich zum 24-Zoll-Modell des iMac auch eine mit einem größeren Bildschirm ausgestattete Version des Rechners auf den Markt kommt. Zudem könnte Apple – sollte der M3-Prozessor erscheinen – auch die ersten damit bestückten MacBook-Modelle ankündigen.

In den USA am Tag vor Halloween

Spekulationen in Bezug auf einen Zusammenhang mit dem Veranstaltungstitel und Halloween liegen zwar nahe, ihr solltet euch in diesem Zusammenhang aber auch vor Augen halten, dass das nächste Apple-Event in den USA am Tag vor Halloween stattfindet und das Datum lediglich hierzulande auf den 31. Oktober fällt – wohlgemerkt um 1 Uhr morgens an diesem Tag. Apple-Fans in den östlichen Bundesländern können dank des dort als Feiertag geführten Reformationstags danach wenigstens noch in Ruhe ausschlafen.

In jedem Fall ist es mehr als ungewöhnlich, dass Apple für die Veranstaltung anstelle der sonst nach Ortszeit meist vormittags gewählten Termine die Uhrzeit 5 Uhr nachmittags wählt.