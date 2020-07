Inzahlungnahme bei Apple: Neue Eintauschwerte für Macs

«Mach das Gerät, das du hast, zu dem, das du willst.» Die Gutschriften, die Apple im Rahmen des sogenannten Trade In-Programms für ältere iPhone-, Apple Watch-, Mac- und iPad-Modelle zahlt, gehören zu den etablierten Marketing-Werkzeugen des Konzerns.

So lautet inzwischen auch im deutschen Apple Online Store die erste Frage beim Kauf eines neuen iPhones: „Hast du ein iPhone zum Eintauschen?“

Zudem ist Apple dazu übergegangen an vielen Stellen mit Geräte-Preisen zu werben, die sich nur erzielen lassen, wenn beim Kauf ein Gerät mit dem höchstmöglichen Eintauschwert übergeben wird. Und an eben jene Gutschriften hat Apple jetzt – zum vieren Mal in diesen Jahr – geschraubt.

Zum Juli-Auftakt hat Cupertino die geschätzten Eintauschwerte modifiziert und diese für die Macs und die iPads angepasst. Während die iPad-Preise durch die Bank weg nach oben korrigiert wurden (für das iPad Pro gibt es jetzt bis zu 440 Euro satt 430 Euro ), müssen sich Mac-Nutzer fortan mit einer leicht geringeren Vergütung abfinden.

Ab sofort gültig: Die neuen Eintauschpreise für Macs

Verglichen mit dem Second-Hand-Markt auf Ebay und Co. fallen Apples Eintauschwerte nach wie vor recht mickrig aus, gerade für Geschäftskunden, die Altgeräte hier ohne Rücknahme und Garantiepflicht liquidieren können, ist das Angebot jedoch attraktiv.

Die Änderungen an den Gutschriften stehen übrigens nicht im Zusammenhang mit den erzielten Verkaufspreisen. Dies bleiben für die aufgeführten Modelle unverändert.