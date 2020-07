Philips Hue: Auch Outdoor-Lightstrips kommen mit Bluetooth-Anbindung

Über die neuen Philips Hue Lightstrips für Innenräume haben wir euch bereits informiert. Wenn ihr dagegen plant, einen der Leuchtstreifen für den Außeneinsatz zu erwerben, solltet ihr die Produktangebote ebenfalls aufmerksam studieren. Auch hier steht ein Generationswechsel an. Eine neue Version wird zusätzlich die Verbindung über Bluetooth erlauben.

Die technischen Eckdaten der neuen Outdoor-Lightstrips von Philips Hue sollten sich nicht wesentlich vom Vorgänger unterscheiden, mit einer Ausnahme: Die Leuchtstreifen für den Außeneinsatz können jetzt alternativ zur Hue-Bridge auch direkt per Bluetooth angesprochen werden.

Den meisten Nutzern dürfte diese Erweiterung zwar nicht wichtig sein, insbesondere weil dann auch die HomeKit-Anbindung wegfällt, doch ist ein Modellwechsel in der Regel immer auch mit einem Ausverkauf der alten Modelle verbunden. Achtet in diesem Fall also besonders auf die aufgedruckten Produktdaten und damit verbunden eventuelle Sonderpreise. Die Philips-Hue-Webseite wird momentan entsprechend aktualisiert.

Der Onlinehändler Cyberport bietet die Bluetooth-Version mit 5 Metern Länge bereits zur Vorbestellung an und nennt hier eine reduzierten Preis von 165,90 Euro. Das neue Produkt ist allerdings nicht auf der Angebotsseite abgebildet, wir gehen davon aus, dass hier wie bei den Standard-Lightstrips ein Bluetooth-Symbol auf der Packung die überarbeitete Version kennzeichnet.

Wir haben die Outdoor-Lightstrips von Philips Hue bereits bei ihrer Veröffentlichung vor zwei Jahren ausführlich vorgestellt.