Invidious, Yattee, Piped: YouTube geht gegen Web-Alternativen vor

Zwar zeigt man sich momentan noch trotzig und kündigt an, keine Veränderungen an dem Open-Source-Projekt vornehmen zu wollen, grundsätzlich dürften die letzten Tage der alternativen YouTube-Oberfläche nun jedoch eingeläutet worden sein.

Zuletzt stieß etwa die komplette Entfernung der Dislike-Funktion in großen Teilen der YouTube-Community auf massives Unverständnis. Nicht zuletzt, da der „Daumen nach unten“ gerade bei Erklär-Videos, Anleitungen und Tutorials ein wichtiges Signal lieferte, ob sich die Zeitinvestition in die jeweiligen Clips auch rechnen würde. Zudem empfinden viele Anwender auch die dauerhaft eingeblendeten Empfehlungen als Zumutung.

Entsprechend monopolistisch tritt das Onlineportal inzwischen auf. So nimmt etwa nicht nur die Anzahl der ausgestrahlten Werbeunterbrechungen kontinuierlich zu, auch die Aggressivität mit der YouTube gegen Werbeblocker vorgeht und die immer gravierender ausfallenden Änderungen an der Benutzeroberfläche verärgern die YouTube-Community.

Am Videoportal YouTube führt so gut wie kein Weg vorbei: Die hundertprozentige Tochter der Google-Mutter Alphabet ist die wichtigste Plattform für so genannte „Content Creators“ und ungeschlagener Hauptlieferant neuer Kurzfilme, Lernvideos, Vlogs, Rezensionen, TV-Mitschnitte, Interviews und Reportagen.

Insert

You are going to send email to