Auch Aqara will jetzt ein Cloud-Abo verkaufen

Der Smart-Home-Ausrüster Aqara hat zuletzt mit einer guten Videotürklingel gepunktet, die wir auf ifun.de in diesem Beistrag recht ausführlich vorgestellt haben. Grundsätzlich verfügt Aquara über ein breites Portfolio recht preiswerter Smart-Home-Produkte, zu denen neben Hubs und Kameras, auch Sensoren, Beleuchtungslösungen, Schalter und sogar Geräte zur Haustier-Fütterung zählen.

Was die Überwachungskameras anging, setzte Aquara sowohl bei seinen HomeKit-Modellen als auch bei den eigenständigen Kameralösungen vornehmlich auf die lokale Sicherung von Ereignissen. Vergleichbar mit konkurrierenden Anbietern wie Eufy verwies auch Aqara vor allem auf die Nutzung von microSD-Karten im Gerät und führte die Cloud.Lösung zwar als gangbare Alternative auf der Webseite, nicht aber in der offiziellen App auf.

Mit der Verfügbarkeit der jüngsten App-Aktualisierung hat sich dies nun geändert. So bietet Aqara nun die optionale Buchung des Cloud-Speicher-Angebotes auch Anwendern aus Deutschland zentral in der hauseigenen iOS-Applikation für iPhone und iPad an.

Zur monatlichen und jährlichen Buchung

Die Tarife sind derzeit noch ausschließlich in US-Dollar aufgeführt und bieten die im App Store eher ungewöhnliche Bezahlung per PayPal an, an der Apple nichts mitverdient.



Hier können Anwender dann eine 30-tägige Speicherschleife buchen, die mit einem entsprechenden Abonnement jährlich oder monatlich beglichen wird. Aqara gibt die Listenpreise dabei mit $83,88 für den Jahreszugang sowie $6,99 für die monatliche Zahlung an, verlangt zur zeit aber $49,99 für ein Jahr und $4,99 für einen Monat.

Der Cloud-Speicher beinhaltet neben dem Zugriff auf die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage auch eine Download-Möglichkeit sowie die KI-Auswertung der im Ereignisfall aufgenommenen Inhalte.