IntelliDock kann das macOS-Dock bei Bedarf verstecken

Die Systemeinstellungen „Dock & Menüleiste“ dürften euch geläufig sein – falls nicht, so empfehlen wir einen Blick auf die damit verbundenen Optionen. Ihr könnt hier nicht nur die Größe der Docksymbole und deren Verhalten, sondern auch die Position der gesamten Leiste verändern und sie anstatt unten auch links oder rechts am Bildschirm platzieren. Zudem lässt sich mit der Option „Dock automatisch ein- und ausblenden“ zusätzlicher Platz auf dem Bildschirm freigeben.

Die kostenlose Mac-Anwendung IntelliDock erweitert diesen von Apple bereitgestellten Funktionsumfang um einen zusätzlichen Automatismus und sorgt dafür, dass das Dock von macOS nur dann ausgeblendet wird, wenn ein Finder- oder Programmfenster den vom Dock belegten Platz auf dem Bildschirm für sich beanspruchen will. Zieht man das Fenster also bis zum unteren Bildschirmrand, so verschwindet das ansonsten sichtbare Dock automatisch. Die Empfindlichkeit dieser Funktion lässt sich über die Einstellungen der App anpassen.

Der Funktionsumfang von IntelliDock verträgt sich dabei auch mit dem Standard-Tastenkürzel „Befehl-D“ zum Ein- und Ausblenden der Dock-Leiste. Auf diese Weise könnt ihr das Dock also einfach auch dann wieder anzeigen, wenn es durch ein entsprechend platziertes Fenster automatisch ausgeblendet wurde.

Gleiches gilt zumindest teilweise für das Zusammenspiel mit Fenster-Managern für macOS. Der Entwickler von IntelliDock verdient sein Geld unter anderem mit dem Fenster-Manager Grid. Dieser lässt sich problemlos in Kombination mit IntelliDock verwenden. Lässt man ein Fenster beispielsweise mittels Grid die rechte Bildschirmhälfte bis ganz nach unten ausfüllen, wird das Dock dabei automatisch ausgeblendet, sodass der komplette Fensterinhalt sichtbar ist.

IntelliDock ist kostenlos zum Download erhältlich. Wenn euch die App gefällt, freut sich der Entwickler über eine kleine Spende über Buy me a coffee.