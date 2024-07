Ecovacs Prime-Deals: Auch für den neuen T30S Combo Complete

Zum diesjährigen Prime Day in der kommenden Woche werden sich auch zahlreiche Saugroboter wieder mit signifikanten Preisnachlässen ordern lassen. Mit Ecovacs hat einer der weltweit populärsten Anbieter bereits jetzt angekündigt, welche seiner Geräte betroffen sein werden und bietet den neuen T30S Combo Complete bereits zu einem Prime Deal an.

Ecovacs T30S Combo Complete

Dabei handelt es sich um ein Modell, das erst im Juni vorgestellt wurde: den T30S Combo Complete. Ein Saug- und Wisch-Roboter mit umfangreicher Basisstation, die auch einen Akku-Handstaubsauger bereithält.

Der T30S Combo Complete ist mit einer Saugleistung von 11.000 Pa ausgestattet und bietet eine intelligente Nachwischfunktion sowie eine spezielle Kantenreinigungstechnologie. Die ZeroTangle-Technologie soll das Aufwickeln von Haaren in den Bürsten verhindern. Der integrierte Akkustaubsauger verfügt über eine lange Stielbürste mit hoher Leistung, eine vierstufige Filterung und verschiedene Aufsätze. Zudem bietet das Gerät ein duales Absaugsystem, das eine automatische Entleerung sowohl für den Saugroboter als auch für den Handstaubsauger vorsieht.

Der T30S Combo Complete wird schon im Vorfeld des Prime Days, in einem sogenannten Pre-Heat-Deal, um 300 Euro reduziert angeboten. Der Rabatt gilt ab sofort.

T30S COMBO COMPLETE

Kombinierter Saug- und Wischroboter mit Akkustaubsauger

11.000 Pa Saugleistung, TruEdge-Kantenreinigung, ZeroTangle-Technologie

4-stufige Filterung, drei verschiedene Aufsätze und Bürsten

Automatische Entleerung für Saugroboter und Handstaubsauger

Weitere Prime-Deals

Neben dem T30S Combo Complete soll zum Prime Day am kommenden Dienstag auch der ebenfalls erst im vergangenen Monat präsentierte Ecovacs X5 OMNI mit einem deutlichen Preisnachlass angeboten werden. Zudem hat Ecovacs für die folgenden Geräte Preisnachlässe in Aussicht gestellt, die zum Prime Day am 16. und 17. Juli gelten sollen. Der Übersicht unten lassen sich die aktuellen Verkaufspreise entnehmen.

X5 OMNI

Saugroboter mit 12.800 Pa Saugleistung, KI-gestützter Reinigung

Adaptive Kantenreinigung, Heißwasser-Mopp-Waschfunktion

Teppicherkennung mit automatischem Anheben der Wischplatten

LiDAR und KI-unterstützte Navigation

T20 OMNI

Saug- und Wischroboter mit 6.000 Pa Saugleistung

Auto-Mopp-Hebefunktion, Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie

All-in-One OMNI Station für umfassende Reinigung

N20 PRO PLUS

Saugroboter für Einsteiger

TrueMapping 2.0-Technologie, OZMO Pro Vibrationssystem

8.000 Pa Saugleistung, Anti-Haar-Verheddern-Bürste

PureCyclone-Technologie für beutellosen Staubbehälter

T30 OMNI und T30 PRO OMNI

Leistungsstarker Saug- und Wischroboter

10.000 Pa Saugleistung

Mini OMNI Station mit automatischer Moppreinigung und -trocknung

GOAT G1-800

Rasenmähroboter für Flächen bis zu 800 m²

Drahtlose Begrenzung, effiziente Kartierung in 20 Minuten

TrueMapping Multi-Fusion-Lokalisierungssystem

Hinderniserkennung und Videoüberwachung in Echtzeit

WINBOT W2 OMNI