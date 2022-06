Innenministerin Faeser: Provider sollen IP-Adressen sichern

Auf die Tagesordnung der bevorstehenden Innenministerkonferenz in Würzburg angesprochen, in der auch die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche notiert ist, sagte Faeser, dass es ihr weniger um die Vorratsdatenspeicherung als solche gehe, sondern darum wie sich IP-Adressen sichern lassen.

Ein Vorschlag, dem die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fast umgehend eine Absage erteilte . So unterstrich die Politikerin Ende Mai in der BILD am Sonntag, dass sie es nicht für vereinbar mit unseren Freiheitsrechten halte, jede private Nachricht anlasslos zu kontrollieren.

