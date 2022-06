Mit Fingerabdrucksensor: Microsofts neues Surface Laptop Go 2

Zum Monatsanfang hat Microsoft eine neue Generation des Surface Laptops vorgestellt und kommt der möglichen Präsentation eines neuen MacBook Air zur WWDC-Entwicklerkonferenz in fünf Tagen damit zuvor. Das Surface Laptop Go 2 soll bereits am 7 Juni im Handel erhältlich sein und wird dann zum vergleichsweise günstigen Preis von nur 769 Euro über den Tresen gereicht.

Surface Laptop Go 2: Mit 12,4-Zoll Touchscreen

Bis zu 13,5 Stunden Akku

Die neue Generation des Touchscreen-Laptops kommt einmal mehr mit einem 12,4.Zoll-Display und setzt in ihrem Inneren erneut auf einen Intel-Prozessor. Diesmal verbaut Microsoft den i5-Prozessor der 11. Generation, der eine Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden aus dem Windows-Rechner heraus kitzeln soll. 39 Watt Ladeleistung bringen den Laptop in knapp einer Stunde von 0 auf 80 Prozent Akku.

Genau wie Apple bewirbt auch Microsoft verbaute „Studiomikrofone“ und gibt dem Surface Laptop Go 2 eine 720p HD-Kamera mit auf den Weg. In Sachen Konnektivität besitzt das neue Modell sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Port, sowie eine zusätzliche Klinkenbuchse für Kopfhörer. Die Ein/Aus-Taste integriert zudem einen Fingerabdrucksensor, der das schnelle Anmelden am persönlichen Benutzerkonto (von Windows 11 Home) möglich machen soll.

Ab 7. Juni, ab 769 Euro

Der Touchscreen des Surface Laptop Go 2 kann bis zu 10 einzelne Finger unterscheiden und deren Berührungen gleichzeitig verarbeiten. Dieser bietet einen Auflösung von 1536 px x 1024 px bei einem Bildverhältnis von 3:2 an.

Bei einem Gewicht von 1,1 Kilo kommt die Aluminum-Maschine wahlweise mit 4 GB oder 8 GB RAM sowie SSD-Kapazitäten von 128 GB oder 256 GB. Dabei muss angemerkt werden: Wer die kleine Ausführung mit 4 GB RAM und 128 GB SSD wählt, muss auf den Fingerabdrucksensor verzichten.

Drahtlos spricht der Surface Laptop Go 2 sowohl Bluetooth 5.1 als auch Wi-Fi 6 802.11ax.