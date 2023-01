Inkscape öffnet CorelDraw-Dateien auf dem Mac

Für die Weiterverarbeitung in anderen Programmen kann man die in Inkscape geöffneten Dateien dann als .JPG oder .TIFF sowie in verschiedenen Vektorformaten ausgeben, darunter auch das Standardformat .SVG.

Was aber auch aktuell schon gut funktioniert und in vielen Situationen ausgesprochen hilfreich sein kann, ist die Verwendung von Inkscape zum Konvertieren von Dateien, die beispielsweise mit CorelDraw erstellt wurden.

Inkscape ist ein kostenlos erhältliches Open-Source-Programm, das sich in besonderem Maß an Grafiker und Gestalter richtet, die regelmäßig mit Vektordateien hantieren. Die Anwendung stellt die passenden Zeichenwerkzeuge zur Verfügung und versteht sich unter anderem auf den Umgang mit Bézierkurven. Zudem lässt sich der Leistungsumfang der Software mithilfe von zahlreichen Erweiterungen ausbauen, die über eine von den Inkscape-Entwicklern gepflegte Extensions-Galerie erhältlich sind.

Mit Inkscape wollen wir einen kleinen Geheimtipp an Mac-Besitzer weiterreichen, die hin und wieder eine Datei im CorelDraw-Format weiterverarbeiten müssen. Inkscape lässt sich in der aktuellen Version 1.2 auf dem Mac zwar nur eingeschränkt verwenden, das Konvertieren der CorelDraw-Dateien klappt aber prima.

