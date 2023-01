Mac-App BetterTouchTool springt auf Version 4.0

Eine Erwähnung wert ist in jedem Fall, dass sich BetterTouchTool zwar „erst“ in Version 4.0 befindet, inzwischen allerdings seit über 13 Jahren auf dem Markt ist.

Die Mac-App BetterTouchTool ist jetzt in Version 4.0 erhältlich. Der Entwickler lenkt mit Blick auf die rund Versionsnummer allerdings direkt ein und betont, dass es sich hier zumindest von den App-Inhalten her keineswegs um einen besonders großen Sprung handelt – ihm seien schlichtweg die brauchbaren Versionsnummern mit einer „3“ vor dem Punkt ausgegangen. Zuletzt war BetterTouchTool im vergangenen November bei Version 3.952 angelangt.

