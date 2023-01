WOW Filme und Serien im Paket für 6,23 Euro pro Monat

Das ehemals als Sky Ticket bekannte Streaming-Angebot WOW kann mit durchaus attraktiven Inhalten aufwarten. Eine persönliche Empfehlung ist die Mittlerweile zwei Staffeln umfassende Serie „The White Lotus“, darüber hinaus finden sich bei Sky WOW Klassiker wie „Game of Thrones“ und „Westworld“ ebenso aktuelle Ergänzungen, darunter „Uncharted“, „The Lost City“ und neue Folgen von „The Last of Us“.

Bei „The Last of Us“ handelt es sich wie bei zahlreichen weiteren Inhalten von WOW um eine Produktion der Warner-Tochter HBO. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Spiel und spielt in einem fiktiven, durch eine Pilzmuation zerstörten Amerika. Ebenfalls neu bei WOW am Start sind „Spiderman – No Way Home“ und „Elvis“ mit Austin Butler und Tom Hanks in den Hauptrollen.

Gutscheintrick spart über die Hälfte

Wenn euch der normalerweise für das kombinierte Film- und Serienpaket von WOW fällige Monatspreis von 14,98 Euro zu hoch ist, könnt ihr diesen mithilfe von zwei Gutscheinen aktuell auf lediglich 6,23 Euro pro Monat drücken – und dies über den Zeitraum von einem ganzen Jahr hinweg.

ifun.de-Leser Dietmar hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich die schon seit vergangenem Jahr verfügbare Kombi immer noch buchen lässt. Ihr müsst dafür lediglich die Monatsabos für Filme und Serien in den Warenkorb legen und dort unter „Füge deinen Gutschein an“ zunächst den Code „WOW645378UDEW“ und dann noch den Code „NOWUUHDGWMOG“ aktivieren.

Die beiden Coupons sorgen dafür, dass der Monatspreis für WOW Filme auf 3,74 Euro und der Preis für WOW Serien auf 2,49 Euro reduziert werden. Beachten müsst ihr dabei nur, dass es sich hier um den Abschluss eines Jahresabos handelt. Auch ist es empfehlenswert, sich den Ablauf dieser Mindestvertragslaufzeit in den Kalender zu schreiben, denn danach wird dann die reguläre Gebühr von 14,98 Euro pro Monat fällig, kann dann aber auch monatlich gekündigt werden.