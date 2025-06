InfiniDesk sorgt für Ordnung auf dem Mac-Schreibtisch

InfiniDesk kümmert sich um die Verwaltung der Schreibtischansicht auf dem Mac. Ihr könnt darin beliebig viele unterschiedliche Desktop-Zustände speichern und dann schnell und einfach über die Menüleiste zwischen diesen wechseln. Die App ist in ihrer ursprünglichen Version bereits vor sieben Jahren entstanden, allerdings jetzt erst in Version 1.0 erschienen.

Dem hinter der Anwendung stehenden Entwickler Ben Shirt-Ediss zufolge war InfiniDesk anfangs nicht dafür bestimmt, veröffentlicht zu werden. Vielmehr hat es sich dabei um ein Projekt gehandelt, das ihn bei der Arbeit am Mac unterstützen sollte. Wie viele Mac-Nutzer nutzt auch Shirt-Ediss den Mac-Schreibtisch dazu, seine aktuellen Daten zu organisieren und schnell verfügbar zu halten. Die Arbeit an unterschiedlichen Projekten kann hier aber schnell dazu führen, dass der Desktop überladen und unübersichtlich wird.

InfiniDesk bietet nun die Möglichkeit, lediglich die Dateien auf dem Schreibtisch anzuzeigen, die man aktuell benötigt und sehen will. Sieben Jahre nach dem Start seiner Arbeit an der App habe sich nun die Möglichkeit ergeben, die App so zu erweitern, dass sie nun auch anderen Nutzern angeboten werden kann.

Schneller Wechsel über die Menüleiste

Die Installation von InfiniDesk und die Arbeit damit ist denkbar einfach. Zunächst vergibt man einen Namen für seinen Standard-Schreibtisch und in der Folge kann man neue, leere Schreibtischansichten hinzufügen und benennen, die jeweils eigenständig genutzt werden können. Der Wechsel zwischen diesen Ansichten ist einfach und schnell über die Menüleiste möglich.

Der Entwickler betont, dass seine App keine Dateien verschiebt oder löscht. Ihr kontrolliert damit lediglich die Ansicht der Schreibtischoberfläche. Stellt es euch so vor, dass die darauf abgelegten Dateien auf verschiedene Ebenen verteilt sind, von denen jeweils nur die gewünschte angezeigt wird.

Testversion erlaubt 50 Wechsel

InfiniDesk lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Nachdem man 50 Mal zwischen verschiedenen Ansichten gewechselt hat, wird der Kauf einer Lizenz zum Preis von 12,99 Euro nötig, wenn man die App weiterverwenden will.