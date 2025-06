Von klein bis groß: RayCue-Docks für den Mac mini

Mit dem RayCue MiniPack kommt ein etwas ungewöhnliches Erweiterungs-Dock für den aktuellen Mac mini mit M4-Prozessor jetzt auch in Deutschland in den Handel. Amazon bereitet gerade die Auslieferung vor und bietet das Zubehör bereits zum Preis von 45,99 Euro zur Bestellung an.

Anders als die sonst von uns vorgestellten Erweiterungslösungen für den Mac mini wird das RayCue MiniPack auf die beiden Anschlüsse an der Vorderseite des Rechners gesteckt.

Über die optische Wirkung dieser Lösung lässt sich kaum noch streiten – unserer Meinung nach sieht das einfach furchtbar aus. Praktisch könnte das kleine Dock aber durchaus sein und zudem liegt es auch preislich deutlich unter dem, was man sonst für Anschlusserweiterungen für den Mac mini bezahlt.

Das RayCue MiniPack macht aus den beiden USB-C-Anschlüssen an der Front des Rechners jeweils zwei Anschlüsse für USB-C und für USB-A. Ergänzend dazu stehen an der Oberseite des kleinen Aufsatzes noch Lesegeräte für Speicherkarten vom Typ microSD und SD bereit.

Produkthinweis RayCue MiniPack - Das ultimative Erweiterungsdock für Mac mini M4 45,99 EUR

Auch große Docks mit SSD-Platz von RayCue erhältlich

RayCue will mit diesem Angebot keinesfalls implizieren, dass die klassischen Erweiterungslösungen für den Mac mini generell Quatsch sind, sondern hebt hier vor allem darauf ab, dass das MiniPack eine extrem kompakte Lösung darstellt. RayCue hat mit dem Mac Mini M4 Aluminium Stand parallel dazu auch einen klassischen vollformatigen „Untersetzer“ für den Mac mini im Programm, der dann auch entsprechend mehr Möglichkeiten bietet und in Verbindung mit einer NVMe-SSD auch als Speichererweiterung verwendet werden kann.

Achtet bei Kaufinteresse darauf, dass es zwei verschiedene Versionen dieser Erweiterungen für den Mac mini gibt. Die günstigere, aktuell für 94,99 Euro angebotene Variante ist von der maximalen Geschwindigkeit auf 10 Gbps limitiert, hält dafür aber eine deutlich größere Auswahl an Anschlüssen bereit.

Wenn es auf eine möglichst flotte Datenübertragung zwischen der SSD und dem Mac mini ankommt, solltet ihr zu der 104,49 Euro teuren Version greifen. Hier sind Geschwindigkeiten bis zu 40 Gbps möglich, dafür stehen allerdings nur zwei USB-A-Buchsen und ein Audioanschluss zusätzlich zu der verbauten SSD zur Verfügung.