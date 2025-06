Vor 20 Jahren wurde Google Earth vorgestellt

Bei seinem Start hat Google Earth für enorme Aufmerksamkeit gesorgt. Innerhalb von nur einer Woche wurde die Anwendung damals rund 100 Millionen Mal heruntergeladen. Inzwischen sind zwanzig Jahre vergangen und die Möglichkeit, mithilfe von Google Earth nicht nur die ganze Welt, sondern auch den Mond virtuell zu erkunden, hat sich als Standardfunktion des Internetzeitalters etabliert. Google nimmt den 20. Geburtstag von Google Earth dennoch zum Anlass für einen ausführlicheren Rückblick.

Bei der offiziellen Ankündigung am 28. Juni 2005 wurde Google Earth als ein neues, satellitenbasiertes Kartenprodukt vorgestellt, das 3D-Gebäude und Geländeansichten mit Kartenfunktionen und der Google-Suche kombiniert. Google hat als Ausgangspunkt für die virtuellen Reisen eine Position im Weltraum gewählt, von der aus man die Erdkugel wie einen Globus drehen und bis auf Straßenebene navigieren kann, um geografische Informationen abzurufen und Orte zu erkunden.

Vom Umfang her waren die Möglichkeiten im Vergleich zu heute jedoch noch stark begrenzt. So waren beispielsweise nur in größeren US-Städten 3D-Ansichten von Gebäuden verfügbar. An die mittlerweile verfügbaren Möglichkeiten wie die Unterwassererkundung des Great Barrier Reef oder Spaziergänge auf dem Mond war damals noch nicht zu denken.

10 Städte im Wandel der Zeit

Zwischenzeitlich ist es mithilfe von Google Earth auch möglich, historische Bilder von ausgewählten Orten zu betrachten. Unser Beispiel unten zeigt die Veränderung Berlins im Zeitraum von 1943 bis 2024.

Google hat das Jubiläum von Google Earth auch dazu genutzt, eine Auswahl von Videos zu veröffentlichen, in denen die Veränderung verschiedener Städte und Regionen über die Jahre hinweg visualisiert wird. Über das oben eingebetete Video von Berlin hinaus finden sich auf der Sonderseite entsprechende Ansichten von Boston, Brasilia, Dallas, Houston, Las Vegas, Bergen, San Diego, San Francisco und Singapur.