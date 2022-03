In Russland lässt sich aktuell kein Apple-Guthaben mehr aufladen

Apple-Nutzer in Russland berichten von Problemen beim Aufladen ihres Apple-Guthabens. Offenbar ist das direkte Aufladen von Guthaben im App Store oder iTunes Store mittels bei Apple hinterlegter Kreditkarten von russischen Banken nicht mehr möglich. Ein entsprechender Beitrag des russischen Apple-Blogs iPhones.ru lässt sich hier bei Google übersetzt anzeigen.

Den bislang unbestätigten Berichten aus Russland scheint es dort aktuell auch Probleme beim Einlösen digitaler Gutscheine zu geben. Die Berichte deuten darauf hin, dass zumindest momentan sämtliche Möglichkeiten, das Apple-Guthaben aufzuladen, deaktiviert sind. So komme es auch zu Problemen bei der Verrechnung von App-Store-Zahlungen über den Mobilfunkvertrag.

Offizielle Stellungnahme steht noch aus

Wohlgemerkt wurden diese Meldungen aktuell noch nicht offiziell bestätigt und sind dementsprechend mit Vorsicht zu genießen. Sollten die Einschränkungen zutreffen und bewusst getroffen worden sein, so sehen sich Apple-Kunden in Russland von weiteren massiven Restriktionen getroffen. Apple hat bereits seine Verkaufstätigkeiten im Hardware-Bereich in Russland eingestellt. Ein Stopp für das Hinzufügen von Guthaben zu Apple-Konten von russischen Nutzern hätte zur Folge, dass der russische App Store zwar noch Updates oder kostenlose Anwendungen ausliefern kann, sämtliche kostenpflichtigen Angebote allerdings brachliegen, sobald die Nutzer eventuell noch vorhandenes Guthaben verbraucht haben.

Apple hat bereits zu Monatsbeginn den Vertrieb von Hardware in Russland eingestellt und liefert seit dieser Woche auch keine App-Werbebanner mehr in Russland aus. Auch die Nutzung von Apple Pay ist im Zusammenhang mit den westlichen Sanktionen gegen dortige Banken in Russland nicht mehr möglich. In einem Rundschreiben an alle Mitarbeiter hatte Apple-Chef Tim Cook angekündigt, dass man die Situation vor Ort weiterhin bewerte und sich bezüglich entsprechender Maßnahmen mit den zuständigen Regierungen abstimme.