Neues Sonnet-Dock legt Fokus auf NVMe-Speichererweiterung

In Deutschland sollte das Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock mit der Artikelnummer ECHO-DK2M2-TB in Kürze bei den Handelspartnern von Sonnet gelistet sein. Die Preisempfehlung des Herstellers beträgt 475 Euro.

Mit dem Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock hat Sonnet einen vergleichsweise klobigen Multiadapter neu im Programm, der sich sich gleichzeitig auch als Speichererweiterung mit hohem Datendurchsatz verwenden lässt. Überraschend kommt für uns dabei die Tatsache, dass Sonnet hier noch auf Thunderbolt 3 setzt. Immerhin sollten aufgrund der Abwärtskompatibilität von Thunderbolt 4 hier zumindest in Sachen Geschwindigkeit keine Einschränkungen entstehen, am maximalen Datendurchsatz von 40 Gbps hat sich ja beim Sprung von Version 3 auf 4 nichts geändert.

Insert

You are going to send email to