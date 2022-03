AnkerMake: Crowd-Funding für 3D-Drucker startet im April

Neben erstklassiger Druckqualität will uns Anker mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten, intelligenten Funktionen und hochwertiger und ansprechender Verarbeitung seiner 3D-Drucker locken. In vier Wochen wissen wir zumindest ein klein wenig mehr, denn vom Start der Kickstarter-Kampagne bis zur Auslieferung der ersten Drucker dürfte sich dann nochmal ordentlich Zeit hinziehen.

Anker hat zwar mittlerweile ordentlich Reputation in verschiedensten Produktbereichen, wie attraktiv der Einstieg des Herstellers in den Markt für 3D-Drucker tatsächlich wird, lässt sich wohl nicht sagen, bevor die ersten Druckerzeugnisse vorliegen. Wenn wir den Ankündigungen im Vorfeld glauben, will Anker sich seinen Teil vom Kuchen mittels hervorragender Qualität zu attraktiven Preisen sichern.

Anker hat weitere Details zu seiner neuen Produktsparte AnkerMake veröffentlicht. Als Starttermin für die Crowd-Funding-Kampagne für 3D-Drucker wird jetzt der 6. April genannt. Der Hersteller sagt zwar immer noch nicht, was sein erster 3D-Drucker am Ende kosten wird, verspricht aber im Rahmen der Vorfinanzierung bis zu 43 Prozent Preisnachlass.

Insert

You are going to send email to