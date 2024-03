In Macs mit Apple-Chips: Neue Schwachstelle lässt sich nicht schließen

Amerikanische Security-Experten haben eine Sicherheitslücke in Apples Prozessorarchitektur ausgemacht, von der Apples M-Chips betroffen sind, die in den Macs und MacBooks des Unternehmens zum Einsatz kommen, seitdem Apple hier keine Intel-CPUs mehr verbaut.



Betroffen sind sowohl der M1, der Ende 2020 in den Markt gestartet ist, als auch die aktuell im Handel erhältlichen Varianten M2 und M3, die Apple sowohl in Desktop-Rechnern als auch in tragbaren Modellen wie dem MacBook Air und dem MacBook Pro verbaut.

Die Forscher haben der Schwachstelle den Spitznamen „GoFetch“ (was sich frei mit „Hol‘ das Stöckchen“ übersetzen lässt) gegeben und beschreiben damit die Auswirkungen der Sicherheitslücke. Diese ermöglicht es Angreifern, geheime Sicherheitsschlüssel aus betroffenen Geräten zu extrahieren. GoFetch nutzt dabei eine sogenannte „microarchitectural side-channel attack“, dockt also an bestimmte Verhaltensweisen an, wie die Apple-Prozessoren mit Speicher-Adressen umgehen. Problematisch scheinen hier vor allem die sogenannten Prefetcher-DMPs aktueller Apple-Prozessoren zu sein.

Diese sind eigentlich dazu gedacht, Daten vorhersehbar zu laden, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Doch statt nur auf die Adressen der aufgerufenen Daten zu achten, berücksichtigen die Prefetcher im Falle der DMPs (Data Memory-Dependent Prefetchers) zusätzlich die Werte der Daten, um Vorhersagen zu treffen.

Angreifer, dies legen die Forscher in ihrem Paper zur Sicherheitslücke dar (PDF-Download) könnten diese Eigenschaft ausnutzen, um durch manipulierte Eingabedaten bestimmte Informationen im Cache sichtbar zu machen und so über Zeit geheime Schlüssel zu offenbaren.

Den Forschern sei es etwa gelungen, einzelne Sicherheitsschlüssel in unter einer Stunde aus angegriffenen Systemen zu extrahieren. Bei GoFetch handelt es sich zudem um eine Schwachstelle, die sich nicht mit Software-Aktualisierungen schließen lässt, sondern Teil der Chip-Architektur ist. Über ihre Erkenntnisse haben die Forscher Apple bereits im vergangenen Jahr in Kenntnis gesetzt und tragen diese auf der Webseite gofetch.fail zusammen.