Anker Nebula Mars 3 Air: Überraschend klein, überraschend gut

Anker hat mit dem Nebula Mars 3 Air einen tragbaren Beamer im Programm, dessen handliche Größe man eigentlich erst beim Auspacken realisiert. Der kleine Kasten ist gerade mal 18 x 12 x 14 Zentimeter groß und lässt sich mit einer großen Handschlaufe gut und einfach transportieren.

Aushängeschild des Mars 3 Air ist allerdings nicht seine Größe, sondern die Tatsache, dass es sich hier um einen der beiden ersten tragbaren Beamer mit Google TV an Bord handelt, die Anker vorgestellt hat. Das andere Modell ist der Nebula Capsule 3, der zwar nochmal ein ganzes Stück kleiner ist, allerdings dann auch beim Blick auf die Anschlüsse und insbesondere seine Helligkeit deutlich hinten ansteht.

Online-Streaming oder HDMI-Anschluss

Beim Stichwort Google TV solltet ihre voreilige Vorurteile ablegen. Diese Integration macht es möglich, dass ihr direkt über den Beamer auf Streaming-Angebote wie Netflix, Prime Video, Disney+, waipu.tv oder zahlreiche Mediatheken zugreifen könnt – eine WLAN-Verbindung genügt. Optional kann man den Beamer dann auch noch so einrichten, dass man eine Diashow mit von Google Photos bezogenen Bildern als Bildschirmschoner verwendet.

Alternativ zu diesen Onlinequellen lässt sich der Nebula Mars 3 Air auch über HDMI mit Bildmaterial füttern. Für die Audioausgabe zwei 8-Watt-Lautsprecher mit Dolby-Unterstützung integriert, die einen für diese Größe sehr guten Klang liefern und sich auch als als Bluetooth-Lautsprecher verwenden lassen. Alternativ dazu kann man das Audiosignal auch über Miniklinke an Kopfhörer oder ein externes Audiogerät ausgeben. Die Bedienung kann wahlweise über Tasten am Gerät, eine mitgelieferte Fernbedienung oder (das fanden wir eher überflüssig) per App erfolgen. Erwähnenswert ist aber vielleicht noch, dass der Nebula-Beamer auch als Chromecast-Empfänger dienen und Videostreams aus kompatiblen Apps empfangen kann.

Scharfstellung, Ausrichtung – alles automatisch

So viel zur grundlegenden Ausstattung. In der Praxis sorgt der Mars 3 Air zumindest bei Menschen, die sich ansonsten noch nicht groß mit dem Thema Beamer befasst haben, direkt nach dem Start für große Augen. Es ist nahezu egal, wie schräg oder schief ihr den Beamer platziert, das Gerät stellt sich nicht nur selbständig scharf, sondern kann auch eine Trapezjustierung durchführen und im besten Fall noch Hindernisse erkennen. Das Bild wird dann soweit verkleinert, bis freie Sicht gewährleistet ist. Die Ausgabe erfolgt dann jeweils als Rechteck im Verhältnis 16:9.

Mit einer Lichtstärke von 400 Lumen wird es bei strahlendem Sonnenlicht zwar eng, man muss den Raum allerdings nicht vollständig verdunkeln und erhält auch bei dezenter Beleuchtung oder leichtem Tageslichteinfall durch die Fenster schon ein sehr gutes Bild.

Die Bildgröße hängt direkt von der Aufstellung des Beamers ab. Anker empfiehlt hier Entfernungen zwischen 80 Zentimetern (= 76 cm Bildgröße) und 3,2 Metern (= 3 Meter Bildgröße).

Bis zu 3 Stunden im Akku-Betrieb

Dass der Mars Air 3 sich ausgesprochen nachsichtig zeigt, wenn es um seine Platzierung geht, haben wir bereits erwähnt. Dennoch hat man sicher den Anspruch, ein sicheres und stabiles Plätzchen für das Gerät zu finden. Hier ist auch die Stativmontage eine Option, ein Gewinde an der Unterseite nimmt Standard-Stativschrauben auf.

Wenn ihr euch in diesem Zusammenhang Sorgen um die Stromversorgung macht, habt ihr zumindest einmal zweieinhalb Stunden Überbrückungszeit. So lange hält der integrierte Akku bei normalem Betrieb nämlich mindestens durch. Bei unserem Test hat die Akku-Kontrollleuchte nach etwas über dieser Zeit zu blinken angefangen und der Beamer nochmal eine halbe Stunde länger durchgehalten, bevor er sich ganz abgeschaltet hat.

Mit dem mitgelieferten Netzteil lässt sich der Nebula Mars Air 3 vom Akku unabhängig auch dauerhaft betreiben. Hierzu noch die Anmerkung, dass die Bildschirmschoner-Diashow nur bei eingestecktem Netzteil dauerhaft läuft. Im reinen Akku-Betrieb schaltet der Beamer nach zehn Minuten ohne Quellsignal oder Eingabe in den Standby-Betrieb.

Auf Sonderangebote achten

Anker bietet den Nebula Mars 3 Air regulär für 599,99 Euro an. Achtet hier auf Sonderangebote, aktuell lässt sich dieser Preis per Rabattgutschein auf 539,99 Euro reduzieren.

Hier noch der Link zum deutschen Handbuch.