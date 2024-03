Apple-TV-App iPlayTV: Senderlisten für Deutschland und die Welt

Die IPTV-Applikation iPlayTV gehört zu einer der meist genutzten Anwendungen auf unserem Apple TV. Der Download gestattet es, beliebige Streaming Sender anzusteuern und bereitet diese so auf, dass sich mit der Apple TV Fernbedienung bequem zwischen diesen hin und her schalten lässt.

Wer Lust hat, kann sich dabei mit einer Bild-in-Bild-Vorschau anzeigen lassen, was auf anderen Sendern gerade läuft, ehe das aktuelle Programm verlassen wird. iPlayTV ist performant und als kostengünstige Option einmalig für sieben Euro zu haben. Eine Investition, die sich lohnt.

Große Auswahl an Senderlisten

Mit etwas Aufwand verbunden war bislang die Pflege der Senderlisten, um die man sich bei der Nutzung der Anwendung selbst zu kümmern hat. ifun.de-Leser Jens hat uns nun jedoch auf das Online-Projekt Free TV aufmerksam gemacht. Hier arbeitet eine große Community daran, Senderlisten für Deutschland und zahlreiche andere Länder zu erstellen, aktuell zu halten und nach klaren Vorgaben zu verwalten.

In den Senderlisten tauchen ausschließlich frei verfügbare TV-Kanäle auf (in Deutschland also vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender sowie MTV, Deluxe Music, Euronews und Co.), zudem werden HD Sender bevorzugt.

Mit kleinen Sonderzeichen wird darüber informiert, ob die Sender mit Geosperren versehen sind oder auch aus dem Ausland konsumiert werden können.

iPlayTV auch für Mac, iPad und iPhone

iPlayTV steht als iPlayTV AIO inzwischen auch als mobile Anwendung für iPhone und iPad zur Verfügung, die sich bei Bedarf auch auf aktuellen Macs mit Apple Prozessor installieren lässt. Hier holt uns der Download allerdings nicht so ab wie auf dem Apple TV, für die Entwickler den Doppelklick auf der Siri Remote für das schnelle Umschalten beziehungsweise das Zappen zwischen allen Kanälen nutzen.