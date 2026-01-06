Roam FM: Menüleisten-App entdeckt weltweite Radiosender

Mit Roam FM steht macOS-Nutzern eine Radio-App zur Verfügung, die bewusst auf Zufall setzt. Statt gezielt nach bekannten Programmen zu suchen, werden Sender und Regionen automatisch ausgewählt.

So entsteht nach und nach ein akustischer Streifzug durch Radioprogramme aus aller Welt. Die sicher auch von radio.garden inspirierte Anwendung ist kostenlos ladbar, nur wenige Megabyte groß und läuft dauerhaft in der Menüleiste von macOS 15 oder neuer.

Zufällige Auswahl als zentrales Prinzip

Kernidee von Roam FM ist die zufällige Wiedergabe aus einem Katalog von mehr als 40.000 Internetradiosendern aus über 200 Ländern und Regionen. Mit einem Klick startet die App einen beliebigen Sender, ohne dass Nutzer zuvor Filter setzen oder Kategorien durchforsten müssen. Standardmäßig überspringt Roam FM Programme in Sprachen, die bereits verstanden werden, um den Fokus auf neue Inhalte zu legen. Auf diese Weise entsteht schrittweise ein Überblick über Radiolandschaften, die im Alltag sonst kaum wahrgenommen werden.

Begleitend zur Wiedergabe zeigt eine interaktive Weltkugel den geografischen Ursprung des aktuell laufenden Senders an. Der Klang bekommt damit einen räumlichen Kontext, ohne dass zusätzliche Hintergrundinformationen nötig sind. Die App eignet sich dadurch gut als abwechslungsreiche Hintergrundbeschallung während der Arbeit.

Ausbau der Funktionen und optionales Pro-Angebot

Seit der ersten Veröffentlichung Ende 2024 wurde Roam FM kontinuierlich erweitert. In der aktuellen Version ist die Benutzeroberfläche vollständig auf Deutsch verfügbar. Hinzugekommen sind frei konfigurierbare Tastenkürzel für Wiedergabefunktionen sowie eine Statistikansicht, die unter anderem die gesamte Hörzeit und die Anzahl der entdeckten Länder erfasst. Parallel wurden technische Probleme bei Updates, der Sprachauswahl und der Darstellung internationaler Sendernamen behoben.

Neben der kostenlosen Grundversion gibt es eine Pro-Variante zum einmaligen Kauf für 2,99 US-Dollar. Diese schaltet zusätzliche Designs und erweiterte Filter frei, etwa zur Beschränkung auf Musikprogramme oder für eine gezieltere Zufallsauswahl. Künftige Erweiterungen sind im Preis enthalten und sollen die laufende Weiterentwicklung der App unterstützen.