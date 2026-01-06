Apple Vision Pro zeigt NBA live, aber nicht für Deutschland

Apple startet im Januar ein neues Sportformat für seine Datenbrille Apple Vision Pro. Unter der Überschrift „Spectrum Front Row“ werden ausgewählte Spiele der Los Angeles Lakers in einer speziell für die Brille produzierten Übertragung gezeigt.



Obwohl die Vision Pro inzwischen in vielen Ländern verkauft wird, bleiben die Live-Spiele zunächst weitgehend auf die USA beschränkt. International erhalten Nutzer meist nur zeitversetzte Inhalte.

Live (fast) nur in Kalifornien

Die Live-Übertragungen sind an die regionalen TV-Rechte der Lakers gekoppelt. Nur Zuschauer in Südkalifornien, auf Hawaii sowie in Teilen von Nevada können die Spiele in Echtzeit sehen. Voraussetzung ist entweder ein aktives Abonnement für Spectrum SportsNet oder ein kostenloser NBA-Account über die NBA-App. In anderen US-Bundesstaaten stehen Wiederholungen und Zusammenfassungen erst ab etwa 24 Stunden nach Spielende bereit.

Außerhalb der USA wird die Einschränkung noch deutlicher. Live-Spiele sind nur in wenigen Ländern wie Japan, Singapur und Südkorea verfügbar. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weiteren Märkten mit Vision-Pro-Verkauf gibt es ausschließlich Aufzeichnungen und Highlights. Apple verweist damit indirekt auf die komplexe Rechtevergabe im Profisport, die internationale Livestreams erschwert.

Technik zeigt Potenzial, Reichweite bleibt begrenzt

Technisch setzt Apple auf eine aufwendige Produktion. Die Übertragung nutzt mehrere Kamerapositionen direkt am Spielfeld, unter den Körben und im Innenraum der Arena. Ergänzt wird das Bild durch räumlichen Ton und eingeblendete Spielinformationen, die im Sichtfeld der Nutzer erscheinen. Die Datenrate liegt deutlich höher als bei klassischen Streams, was stabile und schnelle Internetverbindungen voraussetzt.

Die Vision Pro selbst ist mittlerweile in Europa, Asien und im Nahen Osten erhältlich. Dennoch bleibt das neue Sportformat ein US-zentriertes Angebot. Apple sammelt mit dem Projekt zwar wichtige Erfahrungen, erreicht mit dem Live-Angebot aber vorerst nur einen kleinen Teil seiner weltweiten Kundschaft.

