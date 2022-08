Immer weniger Übernahmen: Apple schluckt nur noch selten

Ein beachtlicher Rückgang. Vor allem, da Apples CEO Tim Cook das Ausmaß der Übernahme-Aktivitäten Apples erst Anfang des vergangenen Jahres mit einer einfachen Rechnung verdeutlichte: In den zurückliegenden sechs Jahren, so Cook auf einem Aktionärstreffen im Februar 2021, habe Apple 100 kleinere Unternehmen übernommen und hätte es damit auf mehr als eine Übernahme pro Monat gebracht.

In den zurückliegenden Monaten und Jahren wurden wir mit der substanzlosen Bestätigung jedoch nur noch sehr selten konfrontiert. Apple, dies zeigt eine Analyse der letzten 10 Jahre , investiert seit 2020 nur noch sehr wenig Kapital in den Unternehmensausbau über „Mergers and Acquisitions“ (M&A) also die Übernahme bzw. Einverleibung kleinerer Unternehmen.

„Apple kauft von Zeit zu Zeit kleinere Technologieunternehmen auf, und wir sprechen in der Regel nicht über unsere Absichten oder Pläne.“ Viel mehr als diesen Standard-Satz ließ sich Cupertino in der Regel nicht entlocken, wenn bekannt wurde, dass der iPhone-Konzern mal wieder eine Akquisition getätigt oder sich ein junges Startup-Team ins Haus geholt hatte.

