Apple übernimmt Klassik-Musikdienst Primephonic

Apple will es nicht bei der Integration der Primephonic-Inhalte in Apple Music belassen, sondern hat für das kommende Jahr eine separate App für klassische Musik angekündigt. Die neue Anwendung soll dann die laut Apple „von den Fans geschätzte“ Benutzeroberfläche von Primephonic mit zusätzlichen Funktionen kombinieren. Weitere Details zu dem kommenden erweiterten Klassik-Angebot von Apple Music wird es vermutlich erst im kommenden Frühjahr geben.

Infolge der Übernahme durch Apple ist die Webseite von Primephonic nur noch eingeschränkt erreichbar und die Apps des Musikdienstes werden eingestellt. Vom 7. September an wird Primephonic in seiner bisherigen Form gar nicht mehr erreichbar sein, sondern sich mehr und mehr in Apple Music integriert finden. Abonnenten von Primephonic können Apple Music quasi als Entschädigung über sechs Monate hinweg kostenlos nutzen.

Wir lieben klassische Musik und haben tiefen Respekt vor all ihren Formen und Primephonic hat sich zu einem Favoriten unter Klassik-Enthusiasten entwickelt. Gemeinsam bringen wir großartige neue Eigenschaften der klassischen Musik auf Apple Music und in naher Zukunft werden wir ein ganz besonderes Erlebnis für klassische Musik anbieten, das wirklich das beste der Welt sein wird. -Oliver Schusser, Apple

Auf der Basis von Primephonic will Apple Abonnenten von Apple Music mit einem Faible für klassische Musik ein deutlich verbessertes Nutzererlebnis bieten. Den Start machen Primephonic-Playlists und exklusive Audioinhalte, in den kommenden Monaten sollen Fans von klassischer Musik dann von der Integration besonderer Primephonic-Funktionen profitieren, dazu zählen laut Apple unter anderem bessere Suchfunktionen nach Komponisten und Repertoire, detaillierte Anzeigen von Metadaten klassischer Musik und mehr.

