Windows auf dem Mac: Parallels Desktop 18 erschienen

Wie schon die Vorgängerversionen steht auch Parallels Desktop 18 wieder in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen zur Verfügung: Die reguläre Version, Parallels Desktop 18 für Mac Standard, die sich an Privatanwender richtet kostet einmalig 99 Euro bzw. 69 Euro für das Upgrade.

Die Anwendung, die die Ausführung von Windows 11 auf ARM in einem eigenen Programmfenster gestattet ist an die neueste Apple-Hardware angepasst und sowohl vollkompatibel zu Apples ProMotion Display als auch für die Nutzung auf den schnellen M1 Ultra-Prozessoren vorbereitet, die für eine Leistungssteigerung von bis zu 96 Prozent gegenüber der Vorgängerversion sorgen sollen.

