iPad Pro: Neuer „Smart Connector“ im Anmarsch

Die nächste Generation des iPad Pro könnte den Zubehör-Anschluss auf ihrer Rückseite in leicht überarbeiteter Form zur Verfügung stellen und so die Kompatibilität zu bisherigen Hardware-Erweiterungen einstellen, die ihre Verbindung mit Apples Pro-Tablets über den sogenannten „Smart Connector“ eingegangen sind.

Dies berichten die japanischen Apple-Beobachter von macotakara.jp und berufen sich ihrerseits auf „zuverlässige Quellen aus China“, die in den ansonsten weitgehend baugleichen Gehäusen der nächsten Gerätegenerationen einen zusätzlichen Pin ausgemacht haben wollen. Statt drei Aussparungen für den „Smart Connector“ sollen diesem fortan vier Kontakte mit auf den Weg gegeben werden.

Für DriverKit in iPadOS16?

Ein Ausbau, so spekuliert man bei macotakara.jp, der mit der baldigen Verfügbarkeit von DriverKit in iPadOS 16 zu tun haben könnte. DriverKit soll Anbietern von Peripherie-Geräten die einfache Erstellung entsprechender Software-Treiber ermöglichen, um ihre USB- und Thunderbolt-Geräte am iPad betreiben zu können. Der zusätzliche Pin könnte sich hier um die erweiterte Stromversorgung der neuen Accessoires kümmern.

Apple selbst hat die baldige iPad-Verfügbarkeit von DriverKit zur diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz vorgestellt. Das korrespondierende Video „Bring your driver to iPad with DriverKit“ haben wir im Anschluss eingebettet.

DriverKit soll für alle iPads mit M1-Prozessor zur Verfügung stehen und unterscheidet sich nicht von DriverKit für macOS.

Unklar ist, ob die drei schon bislang vorhandenen Pins des „Smart Connector“-Anschlusses ihre Position beibehalten werden oder Apple die Verbindung komplett neu ausrichtet und eine Abwärtskompatibilität zu bereits vorhandener Hardware so ausschließen wird.

Das iPad Pro mit 12,9 Zoll und das iPad Pro mit 11 Zoll wurden im Mai 2021 vorgestellt.