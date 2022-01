Freeware: Apples Erinnerungen in der Mac-Menüleiste

Auf Wunsch blendet die Applikation auch erledigte Erinnerungen ein, kann mit dem Systemstart geladen werden und ist in der Lage alle Listen oder auch nur ausgewählte zu berücksichtigen. So können in der Menüleiste die Familien-Erinnerungen ausgeblendet oder ausschließlich die Erinnerungen für die Einkaufsliste angezeigt werden. Zum Download der aktuellen Version 1.6.1 geht es hier entlang .

Die Anwendung erweitert eure Mac-Menüleiste um eine Übersicht der in Apples offizieller Erinnerungen-App angelegten Erinnerungen und zeigt die als nächstes anstehenden Reminder zusätzlich als Zahl an. Solltet ihr die Erinnerungen regelmäßig nutzen, dann könnt ihr hier jederzeit die noch abzuarbeitenden Reminder im Blick behalten.

