iMazing mit neuem Musikplayer und optimierter Mediathekverwaltung

Die iMazing-Backups von iPhone & Co. lassen sich dabei auch komfortabel automatisieren. So sorgt der in der Menüleiste platzierte Programm-Ableger iMazing Mini dafür, dass regelmäßige Datensicherungen erstellt werden, wenn sich die betreffenden Geräte im selben WLAN-Netz befinden. Besitzer von NAS-Laufwerken können die Backups auch direkt auf ihren Netzwerkspeicher kopieren.

Die lokalen Datensicherungen mit iMazing kommen insbesondere auch als Alternative zu Apples iCloud-Backups in Betracht – sei es, weil man nur über knapp bemessenen iCloud-Speicherplatz verfügt oder seine Daten grundsätzlich nicht auf fremde Server schieben will.

Die Entwickler des Gerätemanagers iMazing lassen verlauten, dass die Software in der aktuellen Version 2.15 bereits für den Start der öffentlichen Beta-Tests von macOS Ventura, iOS 16 und iPadOS 16 bereit ist. Die grundsätzliche Stabilität ist gegeben und in den kommenden Wochen wollen die Entwickler mit Blick auf die Neuerungen der Apple-Betriebssystem noch im Detail nachbessern.

Insert

You are going to send email to