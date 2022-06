Project Unabom: Apple bewirbt seinen Unabomber-Podcast

Kaczynski galt als mathematisch hochbegabtes Wunderkind. Im Jahre 1969 beendete er jedoch seine bis dahin erfolgreiche akademische Karriere, um als Aussteiger in einer selbstgebauten Hütte ohne Strom und fließendes Wasser ein einfaches Leben zu verfolgen. Die fortschreitende Zerstörung der Natur in der Umgebung seiner Hütte erschwerte ihm mehr und mehr sein Leben als Selbstversorger. 1978 begann er, Anschläge auf Personen zu verüben, die in Verbindung mit damals neuer Technik standen. Die Attentate waren nach Kaczynskis eigener Aussage extrem, aber notwendig, um auf die zunehmende Aushöhlung von Freiheit und Würde der Menschen durch die moderne Welt aufmerksam zu machen. Sie sollten eine Revolution starten, die das gesamte System zum Zusammenbrechen bringen sollte, um so noch größeres Leid zu verhindern, das den Menschen durch Fortbestand des Systems zugefügt werde.

Auf der Basis von persönlichen Papieren und FBI-Akten sowie exklusiven Interviews mit seinem Bruder David Kaczynsk will der Podcast ergründen, was Kaczynskis zu seinem Handeln verleitet hat und warum es fast zwei Jahrzehnte gedauert. hat, bis er festgenommen wurde.

Mit dem neuen „Apple Originals“-Podcast „ Project Unabom “ will Apple die Geschichte des sogenannten Unabombers aufarbeiten. Der aufgrund seiner als Ziel ausgewählten Universitätsprofessoren und Airline-Mitarbeitern so genannte Ted Kaczynski hat bis zu seiner Festnahme im Jahr 1996 insgesamt 16 Paketbomben verschickt und dabei drei Menschen getötet.

