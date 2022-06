Apple Music für Studenten ist teurer geworden

Apple setzt sich mit dieser Preiserhöhung Amazon Music Unlimited und Spotify ab. Die beiden Mitbewerber bieten ihre Studenten-Abos weiterhin zum Monatspreis von 4,99 Euro an. Deezer verlangt dagegen seit geraumer Zeit auch schon 5,99 Euro im Monat für das Studenten-Abo, kann aber im Gegensatz zu Apple Music mit einer gelungenen Hörbuch-Integration punkten, der Musikdienst hat hierfür sogar eine eigene App am Start. Deezer lässt sich aktuell auch drei Monate lang kostenlos testen.

Die billigste Option, Apple Music zu abonnieren, ist fortan das sogenannte Voice-Abo zum Monatspreis von 4,99 Euro. Der Versuch, Apple Music zuverlässig ausschließlich über einen HomePod zu bedienen, ist bei uns bislang allerdings regelmäßig gescheitert. Damit verbunden muss man zudem berücksichtigen, dass Apple Music Voice nicht nur die Art der Eingabe limitiert, sondern auch auf deine Reihe anderer Apple-Music-Funktionen verzichtet. So fehlt hier beispielsweise die Möglichkeit zur Wiedergabe von 3D-Audio und in Lossless-Qualität, die Anzeige von Songtexten, die Möglichkeit zur Offline-Nutzung oder auch die Option zum Upload eigener Songs in Apples Musik-Mediathek.

Insert

You are going to send email to