IKEA: Neuer VAPPEBY-Lautsprecher mit Spotfy Tap im Anmarsch

IKEA will seine VAPPEBY-Produktfamilie erweitern. Künftig wird das Einrichtungshaus auch eine größere Variante des kompakten Bluetooth-Lautsprechers anbieten und verspricht damit verbunden satten Sound zu einem erschwinglichen Preis.

Der neue VAPPEBY-Bluetooth-Lautsprecher wird zugleich auch als Ersatz für das nicht mehr erhältliche Lautsprechermodell ENEBY vermarktet. Ähnlichkeiten sind hier auch bei der Form und Größe erkennbar. IKEA spricht mit Blick auf die Farbgestaltung zudem von einer optischen Anlehnung „an die wohl berühmteste Maus der Welt“. Hierfür braucht es unserer Meinung nach dann aber doch etwas viel Phantasie.

Entsprechende Reminiszenzen sind allerdings für die VAPPEBY-Reihe nicht neu. IKEA hat auch ein Modell im Programm, dessen Optik zweifellos von der Star-Wars-Figur Darth Vader inspiriert wurde.

Preis und Verkaufsstart noch offen

Zum Preis und der Verfügbarkeit des neuen VAPPEBY-Lautsprechers will sich IKEA noch nicht äußern. Fest steht bislang nur, dass das Bluetooth-Zubehör in den Farben Schwarz und Weiß im Format 20 mal 20 Zentimeter in den Handel kommen wird. Der Lautsprecher wird von Haus aus an einer Steckdose betrieben, kann aber mit dem separat für 20 Euro erhältlichen ENEBY-Akku auch bis zu 25 Stunden lang ortsunabhängig und ohne Stromnetz verwendet werden.

Spotify Tap mit an Bord

Auch der kommende neue VAPPEBY-Lautsprecher wird wieder mit einer Spotify-Taste ausgestattet sein. Diese Option greift auf die Funktion „Spotify Tap“ zurück und ermöglicht den Start des Musikstreamings über Spotify, ohne dass man hierzu die zugehörige App öffnen muss. Der Lautsprecher benötigt natürlich dennoch eine Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone oder Computer, das Gerät kann ansonsten aber erstmal in der Hosentasche bleiben. Die Wiedergabe wird mithilfe von Spotify Tap stets an jener Stelle fortgesetzt, an der man zuletzt unterbrochen hat. Wenn man zwei der Lautsprecher kauft, kann man diese auch zu einem Stereoset koppeln.