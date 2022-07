iMac im Flugzeug als MacBook-Ersatz?

Wenn es etwas länger dauert, bis ihr euer neues Apple-Notebook bekommt, bietet sich der iMac auch unterwegs als Alternative an. Diesen Eindruck bekommt man jedenfalls beim Blick auf den unten eingebetteten Tweet.

In one of the most amazing nerd power moves I've ever seen. The dude on the flight next to me is straight up using an iMac for his in-flight computing needs. pic.twitter.com/mI6WVjSjVt — Todd Master (@MasterActual) July 13, 2022

Todd Master berichtet, dass sein Sitznachbar im Flugzeug mal eben einen iMac ausgepackt hat, um seine Geschäfte auch unterwegs zu erledigen. Die Überbreite des eigenwilligen Mobil-Arbeitsplatzes führte wohl nur deswegen nicht zu Protesten, weil der Sitz in der Mitte der Dreierreihe unbelegt geblieben ist.

Allerdings ist es auch nicht das erste Mal, dass wir einen iMac im mobilen Einsatz sehen. Bereits vor geraumer Zeit machte das Foto einer Dame die Runde, die ihren iMac im Zug aufgebaut und benutzt hat.

MacBook Air M2 in Deutschland vergriffen

Wir schlagen hier die Brücke zum „Mangel an Notebooks“ und der Tatsache, dass das MacBook Air M2 in Deutschland nun mehr oder weniger vollständig vergriffen ist. Heute früh haben wir ja noch auf die Möglichkeit hingewiesen, das Gerät zur Abholung in allen deutschen Apples Stores zu reservieren, mittlerweile ist das neue Apple-Notebook allerdings nur noch in Augsburg auf Lager, was sich vermutlich auch in Kürze schon ändern wird.

Apple gibt die Lieferzeit für das MacBook Air M2 inzwischen auch nochmal etwas länger mit jetzt vier Wochen an. Wer es eilig hat, kann sein Glück bei einem der offiziellen Apple-Vertriebspartner probieren. Seid euch hier jedoch dessen bewusst, das dort zumindest teilweise mit einer nicht erfüllbaren Verfügbarkeit geworben wird. Amazon fährt hier die entgegengesetzte Strategie und gibt die Zeit bis zum Versand mit „1 bis 2 Monaten“ an, was klingt, als habe man bislang noch gar keine konkrete Lieferzusage von Apple erhalten.

Erfahrungsgemäß pendeln sich all diese momentan stark unterschiedlichen Terminprognosen in den kommenden Wochen zu einer halbwegs seriösen Voraussage ein. Bestenfalls kann Apple den Rückstand auch rasch auffüllen und bald schon wieder kürzere Lieferzeiten nennen.