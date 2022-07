Apple Music Sessions: Exklusive Live-Auftritte in 3D-Audio

Hinter all diesen Konzepten steckt eigentlich genau das, womit Apple jetzt auch wieder für seine eigenen Apple Music Sessions wirbt. Die Künstler haben die Möglichkeit, Hits oder auch kreative Coverversionen neu und exklusiv zu interpretieren, was dann als exklusive Aufnahme veröffentlicht wird.

Die Idee hinter den Apple Music Sessions ist natürlich keinesfalls neu. Aktuell fallen in diesem Zusammenhang beispielsweise die „Spotify Sessions“ ein. Apple selbst hat dergleichen aber auch schon vor einigen Jahren mit seinen „iTunes Sessions“ oder den „iTunes Festival“-Mitschnitten zelebriert. Ältere Semester werden sich dann auch noch an den legendären BBC-DJ John Peel erinnern, dessen „Peel Sessions“ bis heute Kult-Charakter haben.

Den Anfang machen Auftritte der Country-Stars Carrie Underwood und Tenille Townes, die dem Musikstil entsprechend in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee aufgezeichnet wurden. Apple betreibt dort wie an verschiedenen weiteren Orten rund um den Globus mittlerweile eigene Aufnahmestudios, die für solche Projekte mehr oder weniger maßgeschneidert sind. Damit verbunden nutzt Apple die gegebenen Möglichkeiten auch in vollem Umfang aus und hat angekündigt, sämtliche Apple Music Session in 3D-Audio aufzuzeichnen und zu veröffentlichen.

