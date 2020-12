Im Video: HomeKit-Wandschalter mit LCD-Touchscreen

Um sicherzustellen, dass die HomeKit-Produkte von Drittanbietern nicht nur irgendwie hingefrickelt wurden, um in Apples HomeKit-Infrastruktur eingebunden werden zu können, sondern ganz offiziell von Apple zertifiziert wurden, bietet sich der Abstecher zu dieser Accessoires-Übersicht auf apple.com an. Hier listet der Konzern alle Anbieter mit zertifizierten HomeKit-Produkten.

In der HomeKit-Übersicht taucht der Einbau-Wandschalter, der es frisch in die Auslage des China-Versenders AliExpress geschafft hat, zwar noch nicht auf, die Zubehör-Komponente ist jedoch ausreichend kurios um dennoch kurz beleuchtet zu werden.

Angeboten von der uns unbekannten Elektro-Bude Weten, handelt es sich bei den $65 bis $68 teuren Wandschaltern um HomeKit-kompatible Touchscreen-Module, die über ein konfigurierbares Display verfügen, das den flexiblen Einsatz des Schalters mit fünf Betriebsarten gestattetet.

Fünf Betriebsarten auf Wunsch

So können die Schalter wahlweise als Ein-Aus-Schalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Jalousieschalter oder zur Auswahl von HomeKit-Szenen eingesetzt werden. Angeboten in eine EU- und einer US-Version, in Schwarz und Weiß und in Varianten für 110V und 220V Spannung, besitzen die Taster ein integriertes WLAN-Modul und drei unterschiedliche Designs der Benutzeroberfläche: Simple, Lovely und High End.



Nach Angaben des Anbieters werden die Wandschalter über die SmartHome-App eWeLink konfiguriert und besitzen einen Standby- bzw. Nachtmodus, der das Display in den Abendstunden abdunkelt bzw. ausschaltet. Im Betrieb zeigen die Schalte die Uhrzeit und die aktuelle Leistungsaufnahme der anliegenden Verbraucher an.

Laut den Datenblatt-Angaben auf der Produktseite liegt die Größe der Schalter bei 86mm x 86mm, die Unterputz-Komponente bringt es auf 49mm x 49mm und eine Tiefe von 32mm. Das eingebettet Video des Anbieters vermittelt einen groben Ersteindruck.

Der Schalter im Video