Im Rückblick: Mac-Malware von 1982 bis heute

Kirk McElhearn hat im Intego-Blog einen außergewöhnlichen Rückblick veröffentlicht. Sein Artikel hebt einige „Meilensteine“ in der Malware-Geschichte der Apple-Rechner hervor. Das Ganze beginnt sogar noch zwei Jahre vor der Präsentation es ersten Macintosh mit dem bereits 1982 aktiven Elk Cloner. Allgemein als erstes bekanntes Computervirus gehandelt, hatte es Elk Cloner damals auf den Apple II abgesehen und Apple-DOS-Disketten überschrieben.

Das Ausmaß des durch Malware verursachten Schadens war im Vergleich zur heutigen Zeit jedoch zumeist banal. Viren wie nVIR oder MDEF bzw. CDEF jagten betroffenen Nutzer zwar einen Schrecken ein, ließen sich in der Regel jedoch einfach und ohne Schaden entfernen. Dies nicht zuletzt dank des 1989 von John Norstad veröffentlichten Antivirus-Programms Disinfectant. Norstad vertrieb seine Software neun Jahre lang als Freeware. 1998 stellte er die Entwicklung dann ein. Begründung war, dass er angesichts der schnellen Verbreitung von Macro-Viren für die Office-Programme von Microsoft, mit der Aktualisierung seiner App nicht mehr hinterherkam.

Eine gesonderte Erwähnung ist auch der im Jahr 1998 erschienene AutoStart-Wurm mit seinen unterschiedlichen Varianten wert. Hier sahen sich Mac-Nutzer erstmals mit einer ernstzunehmenden Bedrohung konfrontiert. Der Wurm wurde über infizierte CDs von Rechner zu Rechner übertragen und konnte dort Dateien beschädigen und löschen.

Unterm Strich waren Mac-Besitzer über all die Jahre hinweg dennoch deutlich besser dran, als Windows-Nutzer. In der heutigen Zeit sind die Bedrohungen leider deutlich vielseitiger, die in die Betriebssysteme integrierten Schutzmaßnahmen zum Glück aber auch deutlich ausgefeilter. Nur Administratoren vorbehaltene Systembereiche und die Regel, Programme nur aus verlässlichen Quellen zu installieren, können viel Unheil abhalten.

Zeitreise: Apples „System 7“ in Safari starten

Bonus-Content: Wer eine kleine Zeitreise antreten, und wie früher Disinfectant auf einem Mac mit System 7 nach Viren suchen lassen will, wirft einen Blick auf die im Internet Archive verfügbare MacOS System 7.0.1 Compilation. Ihr könnt hier im Webbrowser das alte Mac-Betriebssystem starten und klassische Programme ausführen, darunter auch Disinfectant. Alternativ stehen mit Risk, Cannon Fodder, Shufflepuck und Puzzle auch ein paar antike Spiele für euch bereit.