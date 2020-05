Apple TV+: Apples Kinderserien für Emmy Awards nominiert

Kommenden Monat werden die 47. Daytime Emmy Awards verliehen. Nominiert sind hier mit „Ghostwriter“, „Helpsters“ und „Snoopy in Space“ auch drei auf Apple TV+ verfügbare Kinder- und Jugendsendungen. Da scheint es kaum wie ein Zufall, dass Apple den neuesten Werbespot für den hauseigenen Videodienst ausgerechnet dem Nachwuchs widmet.

Unter dem Titel „Next Generation“ präsentiert Apple die genannten und weitere auf Kinder und Jugendliche zugeschnittenen Produktionen: „Original series and films to inspire the next generation of dreamers, explorers, and believers.“

Darüber hinaus hat Apple zum Wochenende auch die fünfte Episode in der Reihe „Helpsters Help You“ veröffentlicht.

Apple TV+ — The Next Generation

How to Be Together | Helpsters Help You | Apple TV+