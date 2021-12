Im .ics-Format: Neue Kalender direkt auf iPad und iPhone abonnieren

Sobald die Adresse eingegeben und der Kalender zum ersten Mal abgerufen wurde, präsentiert Apples Kalender-App eine Vorschau der nächsten Ereignisse, lässt die Wahl der Kalenderfarbe zu und gestattet euch einen Namen festzulegen und zu wählen, ob der Kalender in der Lage sein soll euch mit Hinweis-Mitteilungen an bevorstehende Ereignisse zu erinnern.

Insert

You are going to send email to