6 Monate Apple Music jetzt auch beim Kauf des HomePod mini

Apple hat seine Werbeaktion für Apple Music jetzt auch auf den HomePod mini ausgeweitet. Wer den Siri-Lautsprecher neu kauft, kann Apples Musikdienst ein halbes Jahr lang kostenlos nutzen.

Natürlich kommt das Angebot mit den üblichen Einschränkungen. So können nur neue Abonnenten von Apple Music von der Aktion profitieren. Auch lässt sich das Probeabo nicht mit einem laufenden Abonnement von Apple One kombinieren. Die ausführlichen Angebotsbestimmungen findet ihr in diesem PDF.

Wenn ihr kürzlich einen neuen HomePod mini erworben habt, könnte es mit den sechs kostenlosen Monaten ebenfalls klappen. Uns liegt diesbezüglich noch kein Feedback vor, doch Apple beschränkt lediglich den Zeitraum, in dem das Angebot aktiviert werden muss auf 90 Tage nach dem Koppeln des Geräts. Die Aktion läuft an sich schon seit etlichen Wochen in Verbindung mit den AirPods, AirPods Pro, AirPods Max und Beats-Ohrhörern. Die Liste der qualifizierten Geräte wurde nun lediglich um den HomePod mini erweitert.

HomePod mini und AirPods Pro weiter als Aktionsangebot

Apple selbst verkauft den HomePod mini für 99 Euro. Bei Saturn ist der Siri-Lautsprecher aktuell in Schwarz, Weiß und Blau für 84 Euro erhältlich und soll noch vor Weihnachten geliefert werden.

An dieser Stelle erinnern wir dann auch nochmal an die Geschenkt-Aktion von MediaMarkt. Hier gibt es beim Kauf der AirPods Pro für 199 Euro einen Geschenk-Gutschein im Wert von 20 Euro kostenlos dazu. Die AirPods Pro sind ebenfalls für die 6-Monate-Promo von Apple Music qualifiziert.